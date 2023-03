Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 09 Uhr befuhr eine 19-jährige Land Rover-Fahrerin die Silcherstraße und wollte dort nach links in die Neue Reifensteige einbiegen. Hierbei übersah sie eine 66-jährige Fußgängerin, welche die Neue Reifensteige zu Fuß querte. Die 19-Jährige erfasste die 66-Jährige mit der Seite ihres Fahrzeugs, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik.

