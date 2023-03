Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anrufstraftaten - Diesel und Holz entwendet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Holz entwendet

In den zurückliegenden Wochen wurde in einem Waldstück im Ebniweg, unweit der L 1119 entfernt, ein Holzpolter entwendet. Es handelte sich um ca. sechs Festmeter Buchenholz. Die etwa vier Meter langen Baumstämme wurden den Feststellungen zufolge mit einem Kran aufgeladen und mit einem entsprechenden Lastfahrzeug abtransportiert. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Rems-Murr-Kreis: Betrugsanrufe

Beim Polizeipräsidium Aalen wurden am gestrigen Montag wieder zahlreiche Betrugsstraftaten registriert. Insbesondere Bürger aus dem Landkreis Rems-Murr waren hierbei betroffen, wobei glücklicherweise kein Schadenseintritt zu verzeichnen war. Die Betrüger täuschten bei den Anrufen überwiegend eine Notlage eines Familienmitglieds vor und forderten dabei Geld. Bei einigen Taten gab sich die Betrüger auch als Mitarbeiter des Rems-Murr-Klinikums aus. Sie täuschten vor, dass Familienangehörige im Krankenhaus liegen und dringend spezielle Medikamente aus dem Ausland benötigen würden. Es wurden Kosten in Höhe von bis zu 70.000 Euro genannt, die die Angehörigen selbst zu tragen hätten.

Zum eigenen Schutz sollten Sie nachfolgende Tipps beherzigen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angerufen werden und Geldforderungen oder die Herausgabe von persönliche Daten an Sie gerichtet werden

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Verdachtsfall einfach auf und kontaktieren Sie Ihre Bekannte unter der von Ihnen bekannten Telefonnummer.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

- Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Remshalden-Geradstetten: Dieseltank aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag wurde der Dieseltank eines Lkw, der in der Alfred-Klingele-Straße geparkt war, aufgebrochen und ca. 400 Liter Diesel abgezapft. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Richard-Wagner-Straße vermutlich beim Einparken einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

