Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: In Hausmeisterbüro eingebrochen

Zwischen Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 6:35 Uhr wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Pfahlbühlstraße die Feuerschutztüre zum Büro des Hausmeisters aufgebrochen und aus diesem ca. 500 Euro Bargeld entwendet. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein in der Eberhardstraße geparkter Dacia von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Dacia beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: In Vereinsheim eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Samstag und Montag Zutritt zu einem Vereinsheim in der Brückenstraße und entwendeten aus diesem eine Infrarotheizung sowie zwei Gartenscheren. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Schwaikheim: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen wurde in der Wilhelmstraße ein geparkter VW Caddy im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise auf den Täter werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Fellbach: In Kindertageseinrichtung eingebrochen

In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Kindertageseinrichtung in der Lise-Meitner-Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei wurden von den Einbrechern u.a. auch mehrere Schränke der Mitarbeiter aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag sowie ein Smartphone vom Hersteller Samsung entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 9 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines in der Waiblinger Straße geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Schaukasten beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Vandalen wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen die Glasscheibe eines Schaukastens in der Straße Marktplatz durch einen Schlag beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell