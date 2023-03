Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fahrzeugbrand - Jugendliche Randalierer unterwegs - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 31-Jährige befuhr am Samstag gegen 14 Uhr mit ihrem Seat die Burgstallstraße. Als sie nach links in die Wilhelm-Merz-Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 28-jährigen ebenfalls Seat-Fahrers, welcher die Walkstraße geradeaus befuhr. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstag wurde in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13 Uhr in einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße ein Audi eines 18-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht II

Am Samstag stellte ein 68-Jähriger gegen 21 Uhr seinen Hyundai am Südlichen Stadtgraben ab. Als er gegen 00:15 Uhr zurück kam, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an seinem PKW fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Fahrzeugbrand

Am Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 6 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Robert-Koch-Straße alarmiert. Mit dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die gemeldete Lage bestätigt und man fand ein BMW in Vollbrand vor. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Auch ein weiteres Fahrzeug - ein Mazda, welcher neben dem BMW parkte sowie ein Teil der Garagenfassade und der Hauswand- wurden aufgrund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 90 000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Aufgrund von kurzfristig einsetzenden Starkregens musste am Sonntag eine 59-Jährige die Geschwindigkeit ihres Citroen auf der L1084 in Richtung Unterkochen verringern. Ein nachfolgender 85-jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Beifahrer des Citroen leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Aalen: Unfallflucht III

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda, der auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Dewangen: Aufgefahren

Auf der Treppacher Straße fuhr am Sonntag gegen 16 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem Smart, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf einen VW eines 66-Jährigen auf, der nach links in die Rotsoldfeldstraße abbiegen wollte. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Hüttlingen: Jugendliche Randalierer unterwegs

Eine Gruppe Jugendlicher randalierten am Samstag in der Zeit von 20:50 Uhr bis 21:30 Uhr. Ein Mitglied der etwa 20-köpfigen Gruppe lief gegen 20:50 Uhr an einem Wohnhaus in der Goldshöfer Straße vorbei. Dort warf er eine leere Flasche gegen eine Fensterscheibe, welche infolgedessen zu Bruch ging und einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro hinterließ. Die Gruppe entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Kleintierzuchtverein. Da sie bei einer dortigen Geburtstagsfeier abgewiesen wurden, zerstachen vermutlich Mitglieder dieser Gruppe mehrere Reifen an den PKWs der geladenen Gäste. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen/Rattstadt: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet am Sonntag gegen 22:45 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf der L2220 zwischen der Abzweigung Eigenzell und der Abzweigung Schweizerhof nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Böschung. Infolgedessen überschlug sich der PKW und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 34-Jährige schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Heuchlingen: Aufgefahren und anschließend überschlagen

Ein 19-Jähriger befuhr am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Seat die Hauptstraße in Richtung Schechingen. Nach einer Rechtskurve fuhr er, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW eines 40-Jährigen, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren davorstehenden VW aufgeschoben wurde. Der PKW des 19-Jährigen überschlug sich infolge und kam auf dem Dach zum Liegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht IV

Ein Opel, der am Samstag in einem Parkhaus am "Kalten Markt" abgestellt war, wurde in der Zeit von 11:50 Uhr bis 14 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell