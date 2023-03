Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Briefkasten beschädigt - PKW zerkratzt

Aalen (ots)

Aalen: PKW zerkratzt

Am Freitag um 16.30 Uhr stellte ein 31-Jähriger seinen Seat in der Ahelfingerstraße am Straßenrand ab. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass das Fahrzeug auf der Beifahrerseite, die Richtung Straße stand, verkratzt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960

Aalen: Briefkasten beschädigt

Vermutlich mit einem Silvesterböller wurde ein Briefkasten einer Schule in der Humboldtstraße beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Heubach: Farbschmierereien

Am vergangenen Donnerstag wurde festgestellt, dass eine Hauswand der Stadthalle mit beiger Farbe besprüht wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein VW Golf, der am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 15:45 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Hintere Schmidgasse abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580

