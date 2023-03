Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei endet im Krankenhaus

Pirmasens (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es in einer Gaststätte in der Schäferstraße in Pirmasens zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 43-Jähriger Pirmasenser durch seine Angreifer bewusstlos geschlagen und musste in das Krankenhaus Pirmasens verbracht werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten mehrere Beteiligte, sowie eine vermeintliche Tatverdächtige ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um eine 20-Jährige Frau aus Pirmasens.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

