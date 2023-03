POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots) - Am 02.03.2023 ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 19:15 Uhr am Gelände des Outletcenters in Zweibrücken ein Verkehrsunfall, nach dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der 23-jährige Nutzer eines grauen Mini parkte sein Fahrzeug im Bereich des Personaleingangs des Jack & Jones Stores. Später stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken sein Fahrzeug beschädigt hatte. An seinem ...

mehr