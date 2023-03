Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Montag gegen 16:10 Uhr befuhr ein 58-Jähriger die Heilbronner Straße (B 14) in Richtung Schwäbisch Hall und wollte vor dem Ortsende Mainhardt nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Er musste vor dem Abbiegen anhalten und der hinter ihm fahrende 61-Jährige hielt mit seinem PKW Skoda ebenfalls an. Hinter dem PKW Skoda fuhr ein LKW, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Diesem gelang es nicht mehr hinter dem PKW Skoda anzuhalten. Er fuhr auf den Skoda auf und schob diesen anschließend noch auf den PKW VW des 58-Jährigen. Der 61-jährige Skoda-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Die Feuerwehr Mainhardt und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren an der Unfallstelle zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Zur Bergung und Fahrbahnreinigung musste die B 14 in diesem Bereich bis 19:25 Uhr gesperrt werden.

