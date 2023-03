Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle verletzt - Fahrradfahrerin prallt gegen Baum - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zwei Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle verletzt

Am Montag gegen 23:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ford-Lenker die B19 von Aalen in Fahrtrichtung Unterkochen. Im Bereich des Burgstallkreisels wurde bei dem Fahrzeugführer einer Polizeikontrolle durchgeführt. Hierbei wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 1,8 Promille festgestellt. Nachdem dem jungen Mann das Ergebnis bekannt gegeben und ihm die darauffolgenden Maßnahmen eröffnet wurden, weigerte sich dieser, daran mitzuwirken. Er startete plötzlich sein Fahrzeug und wollte davonfahren. Hierbei wurde der kontrollierende Polizeibeamte, bevor das Fahrzeug wieder zum Stillstand kam, etwa 100 Meter mitgeschleift und dabei leicht verletzt. Bei der Anfahrt des Pkw wurde zudem eine Polizeibeamtin leicht verletzt, nachdem diese von dem losfahrenden Ford seitlich erfasst wurde und stürzte.

An dem Ford konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden, welche bislang noch keiner Unfallörtlichkeit zugeordnet werden konnten.

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, denen das Fahrzeug im Vorfeld aufgefallen ist oder die durch das Fahrzeug gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Essingen: Unfall beim Einfahren auf die B29

Ein 56-jähriger Lenker eines Audi wollte am Montag gegen 17 Uhr von der Beschleunigungsspur auf die B29 in Richtung Aalen einfahren. Hierbei kollidierte er mit einem Sattelzug, welcher bereits auf der B29 fuhr. Sowohl der Audi-Lenker, als auch der 56-jährige LKW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Hüttlingen: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Von einem Grundstück wollte am Montag gegen 15:30 Uhr eine 36-jährige Hyundai-Lenkerin auf die Straße Fuchsloch einfahren. Hierbei kollidierte sie mit einem dort fahrenden BMW einer 51-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Spraitbach: Fahrradfahrerin prallt gegen Baum

Am Montag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 37-jährige Radlenkerin den Gemeindeverbindungsweg zwischen Vordersteinenberg und Spraitbach. In einem starken Gefälle verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Baum kollidierte. Die Radlerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell