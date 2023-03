Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Mainhardt: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit einer Kehrmaschine die Heibronner Straße von Mainhardt kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm verkehrsbedingt warten musste. Der 43-Jährige fuhr auf einen 61-jährigen Skoda-Fahrer auf und schob diesen auf einen davorstehenden 58-jährigen VW-Fahrer. Der 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60 000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntagnachmittag 16:10 Uhr und Montagmittag 12 Uhr einen in der Wilhelm-Frank-Straße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit ohne den Schaden zu melden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

