Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrraddiebe nach einem frischem Diebstahl auf dem Radweg der B 104 zwischen Löcknitz und Bismark, Landkreis Vorpommern-Greifswald, durch die Polizei gestellt

Pasewalk (ots)

Am 09.01.2023 gegen 20:50 Uhr meldete sich ein Löcknitzer Anwohner über Notruf bei der Polizei und gab an, dass ihm vor ca. einer halben Stunde zwei Fahrräder aus dem Keller entwendet wurden. Die eingesetzten Beamten erfuhren in einer umgehend durchgeführten Anwohnerbefragung, dass es sich bei den Tatverdächtigen um eine polnische Frau und einen polnischen Mann handeln könnte, welche im Laufe des Nachmittags bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Am Nachmittag hatten sie angegeben, nach Polen zurück zu wollen. Daraus schlussfolgernd prüften Beamte des Polizeihauptreviers (PHR) Pasewalk und der Bereitschaftspolizei M-V den Radweg entlang der B104 in Richtung Grenze. Die Bundespolizei, welche zwischenzeitlich informiert wurde, sicherte den Grenzübergang Linken. Die beiden Tatverdächtigen konnte auf dem Radweg zwischen Löcknitz und Bismark festgestellt werden. Sie schoben die gerade gestohlenen Räder in Richtung Polen. Die 29-jährige polnische Staatsangehörige und ihr 30-jähriger Landsmann und Komplize waren beide alkoholisiert. Sie wurden zur Identitätsfeststellung ins PHR Pasewalk verbracht. Die beiden gestohlenen Räder konnten zeitnah dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Nachdem die Identität der beiden Tatverdächtigen zweifelsfrei geklärt war, wurden sie aus dem PHR Pasewalk entlassen. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde erstattet. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

