POL-NB: Korrektur Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 09.01.2023 ( Grimmen war in der ersten Meldung nicht aufgeführt)

Neubrandenburg (ots)

Am 09.01.2023 hat es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt eine unangemeldete und 12 angemeldete sogenannte Montagsdemonstrationen gegeben. An den Versammlungen und Aufzügen nahmen insgesamt 934 Personen teil. Im Einzelnen namen in Röbel 42, in Malchow 38, in Neubrandenburg 215, in Waren 150, in Neustrelitz 90, in Stralsund 30, in Grimmen 55, in Barth 45, in Bergen 48, in Ribnitz-Damgarten 40 (nicht angemeldet),in Greifswald 150 (2 Versammlungen) und in Torgelow 31 Personen an den Versammlungen teil. Alle Versammlungen verliefen störungsfrei. Lediglich am Rande der Versammlung in Neubrandenburg näherte sich eine kleine Gruppe von versammlungsfremden, alkoholisierten Personen. Ein Störer dieser Gruppe rief öffentlich zu Straftaten auf und zeigte zweimal den Hitlergruß. Gegen den 24-jährigen Neubrandenburger wurde Strafanzeige erstattet.

