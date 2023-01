Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdächtige Personen mit vermutlichen Diebesgut im Pasewalker Stadtbild gestellt

Pasewalk (ots)

Am 08.01.2023 gegen 23:55 Uhr stellten Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk im Rahmen ihrer Streifentätigkeit zwei dunkel gekleidete 19 und 20-jährige junge deutsche Männer fest, die einen schweren Pappkarton bei sich trugen. Als sie die Personen einer Kontrolle unterziehen wollten, ließen diese den Karton, der mit ca. 50 original verpackten Echtledergürteln der Marke MUSTANG im Wert von insgesamt 1400 EUR gefüllt war, fallen und flüchteten in verschiedene Richtungen.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten beide Tatverdächtige stellen. Einer der jungen Männer leistete während der Feststellung Widerstand und versuchte sich handgreiflich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, weshalb neben dem Verdacht des Diebstahls eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen wurde. Beide Personen erlitten dabei leichte Schürfwunden, während die Beamten unverletzt blieben.

Während die Tatverdächtigen zur weiteren Sachverhaltsklärung in das Polizeihauptrevier Pasewalk verbracht wurden, bestreiften Kräfte der Bundespolizei Pasewalk weiterhin das Stadtgebiet, um zu überprüfen, ob es in den umliegenden Geschäften zu einem Einbruch kam. Die Tatverdächtigen selber gaben an, die Ware gefunden zu haben. Die wirkliche Herkunft der Gürtel wird im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen untersucht.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Auskunft zum Diebesgut machen können, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973220224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

