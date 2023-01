POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Radfahrer auf der L 321 (LK Vorpommern-Greifswald)

Stralsund (ots) - Am 06.01.2023 gegen 20:56 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in Stralsund in der Arnold-Zweig-Straße eine weibliche Person mehrere Spiegel an geparkter Fahrzeugen beschädigt hat. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund zum Einsatz gebracht. ...

