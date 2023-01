Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 38-Jährige bei Sachbeschädigung durch Zeugen gestellt

Stralsund (ots)

Am 06.01.2023 gegen 20:56 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in Stralsund in der Arnold-Zweig-Straße eine weibliche Person mehrere Spiegel an geparkter Fahrzeugen beschädigt hat. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Stralsund zum Einsatz gebracht. Während der Anfahrt zum Einsatzort meldete sich der Zeuge erneut und gab an, dass die weibliche Person immer aggressiver werde. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die Tatverdächtige, eine 38-jährige deutsche Stralsunderin war erheblich Alkoholisiert (Atemalkoholwert von 2,44 Promille) und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen angefordert. Durch diesen wurde sie ins Hanseklinikum von Stralsund gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am Einsatzort stellten die eingesetzten Polizeibeamten zwei beschädigte Fahrzeuge fest, bei denen die Scheibenwischer abgerissen wurden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Gegen die Tatverdächtige wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

