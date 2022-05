PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann löst Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots)

Mann löst Polizeieinsatz aus, Hünstetten-Bechtheim, Am Birnbusch, Donnerstag, 19.05.2022, 12:00 Uhr

(fh)Heute Mittag löste ein Mann aus Hünstetten-Bechtheim aufgrund seines Gesundheitszustandes einen Polizeieinsatz aus. Gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei zu dem Wohnhaus in der Straße "Am Birnbusch" gerufen, da sich Angehörige um den Gesundheitszustand eines 54-jährigen Bewohners Sorgen machten. Beim Eintreffen mehrerer Streifen zeigte sich der Mann zunächst uneinsichtig und lehnte jede Unterstützung ab. Auch wollte er seine Wohnung zunächst nicht verlassen. Nach mehreren Stunden konnte der Mann kommunikativ dazu bewegt werden seine Wohnung zu verlassen. Er wurde unverletzt zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

