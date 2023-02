Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Bellheim (ots)

Der am 12.02.2023 alleinverunfallte Fahrradfahrer in Bellheim erlag am Donnerstag seinen Verletzungen. Aus noch ungeklärter Ursache stürze der 76-jährige Mann mit seinem Fahrrad an der Fortmühlstraße in Bellheim, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Nachtragsmeldung: 76-Jähriger nach Fahrradunfall verstorben

Am 12.02.2023 ereignete sich in Bellheim ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 13.02.2023), bei dem ein 76-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Der Rentner verstarb am 14.02.2023 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell