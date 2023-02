POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) - Ein 42-jähringer, fiel am frühen Abend einer Streife auf, als er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen musste der Mann den Weg zu Fuß fortsetzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizei Germersheim Telefon: 07274/9580 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

