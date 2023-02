Polizei Münster

POL-MS: Mögliche Sprengvorrichtung in Kühlschrank gefunden - Spezialisten der Polizei im Einsatz

Münster (ots)

Polizisten haben im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen am Montagvormittag (13.2.) in einer Wohnung an der Potstiege in Gievenbeck eine mögliche Sprengvorrichtung gefunden. Sprengstoffexperten der Polizei sind im Einsatz.

Der Bereich rund um die Potstiege musste gesperrt und evakuiert werden. Auch die Von-Esmarch-Straße ist zwischen der Roxeler Straße und dem Arnheimweg gesperrt. Der Busverkehr wird umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zuvor war die Wohnung eines 28-jährigen Mannes wegen gewerbsmäßigem Diebstahl durchsucht worden.

Ob der Gegenstand tatsächlich zündfähiges Material enthält, wer die Vorrichtung gebaut hat und zu welchem Zweck, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell