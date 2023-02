Polizei Münster

POL-MS: Warnung vor Anrufen und SMS-Nachrichten von vermeintlichen Kindern oder Verwandten

Münster

Aktuell häufen sich erneut Anrufe sowie SMS-Nachrichten von Betrügern, die sich als vermeintliche Kinder oder Verwandte der Opfer ausgeben, um Geld zu ergaunern.

Die Masche ist immer gleich. Die Täter geben sich entweder am Telefon oder in einer SMS-Nachricht als nahe Verwandte oder Bekannte aus und fordern aufgrund einer Notlage Geld von den Opfern. In den meisten Fällen geben sich die Betrüger als Kinder der Angeschriebenen aus. Sie teilen den potentiellen Opfern per SMS mit, dass sie eine neue Nummer besitzen und verstricken sie in Gespräche. Wenn die Bürger das Vertrauen erlangt haben, fordern sie in der Regel hohe Geldbeträge mit dem falschen Versprechen, dies bald zurückzuzahlen. Die Polizei rät, diese Telefonate sofort abzubrechen und auf keinerlei SMS-Nachrichten über vermeintlich neue Rufnummern einzugehen. Seien Sie misstrauisch gegenüber Anrufern und anderen Personen, die sich als Verwandte in Not ausgeben. Gehen Sie auf keine Forderung ein und informieren Sie umgehend die Polizei.

