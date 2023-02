POL-MS: Frontalzusammenstoß auf der Thierstraße - Zwei Schwerverletzte

Münster (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen (7.2.) in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:05 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Straße An den Bleichen eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich dort Zugang zu der Erdgeschosswohnung. ...

