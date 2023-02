Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Unbekannte Täter entwenden Gold- und Silberschmuck

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen (7.2.) in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:05 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Straße An den Bleichen eingebrochen.

Die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich dort Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Während des Einbruchs befand sich die Wohnungsinhaberin in der gegenüberliegenden Wohnung und hörte zum Tatzeitpunkt verdächtige Geräusche. Diese konnte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zuordnen. Kurze Zeit später bemerkte sie den Einbruch. Die Täter entwendeten Gold- und Silberschmuck und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

