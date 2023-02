Polizei Münster

POL-MS: Versuchte Brandstiftung in Vreden - Staatsschutz der Polizei Münster ermittelt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (3.2., 16:30 Uhr bis 6.2., 7:55 Uhr) eine im Aufbau befindliche Flüchtlingsunterkunft an der Ottensteiner Straße in Vreden versucht, in Brand zu setzen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Münster die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

