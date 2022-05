Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch gefasst

Dargun (ots)

Am 16.05.2022 wählte ein Hinweisgeber den Notruf der Polizei und informierte über einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in 17159 Dargun.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei männliche Tatverdächtige gegen 00:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Schlossstraße. Der Wohnungsmieter hielt sich zum Zeitpunkt des Einbruches in dieser Wohnung auf. Mithilfe eines hinzugezogenen Nachbarn gelang es dem 30-jährigen Geschädigten einen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der zweite Täter konnte zunächst aus den Räumlichkeiten flüchten, wurde jedoch durch die Beamten in Tatortnähe gestellt.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat waren beide alkoholisiert, zudem haben sie den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt. Zur Blutprobenentnahme wurden die Männer in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht.

Ein Tatverdächtiger verblieb im Krankenhaus, da er mehrere Verletzungen aufwies, welche er sich möglicherweise in der Auseinandersetzung mit dem Wohnungsmieter und dem Anwohner zugezogen hat.

Die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin.

Die vorläufige Festnahme wurde am heutigen Tage nach der Durchführung aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft aufgehoben.

Innerhalb der betroffenen Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell