Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, zu schnell unterwegs

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Zwischen Freitag 13 Uhr und Samstagnachmittag 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Erikaweg geparkten Citroen und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Westhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07363 919040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waldstetten: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte am Dienstag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr einen geparkten Porsche auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Almenweg. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Lorch: Türen und Fenster beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag 14 Uhr und Dienstagvormittag 10 Uhr wurden mehrere Türen und Fenster eines Firmengebäudes in der Maierhofstraße beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Lorch bittet unter der Telefonnummer 07172 7315 um Hinweise zum noch unbekannten Verursacher.

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Eine 19-jährige Skoda-Fahrerin war am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der K3318 von Lippach in Richtung Killingen unterwegs. Hierbei kam sie nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Skoda kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die 19-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Skoda entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Deutlich zu schnell unterwegs

Die Polizei Aalen führte am Montagmorgen gegen 05 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät in der Wilhelmstraße durch. Dabei mussten sie feststellen, wie ein 40-jähriger Mann in seinem Hyundai deutlich zu schnell unterwegs war. Bei den erlaubten 50 km/h innerhalb einer geschlossenen Ortschaft befuhr der Raser die Wilhelmstraße mit 112 km/h. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell