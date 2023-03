POL-PDNR: verlorenes hochwertiges Smartphone wieder aufgefunden

Linz (ots) - Die Polizei Linz führte am gestrigen Nachmittag in Linz, Am Gestade eine Verkehrskontrolle durch. In etwa 2 Stunden Kontrollzeit, wurden insgesamt 6 Verstöße -Nutzung Mobiltelefone während der Fahrt - und 1 Verstoß Gurtpflicht festgestellt und geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

mehr