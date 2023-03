Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Streit in Wohnheim

Aalen (ots)

Althütte, Murrhardt, Backnang: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 15.50 Uhr in Althütte die Stuttgarter Straße in Richtung Lutzenberg. Im Begegnungsverkehr streifte er die Außenspiegel zweier entgegenkommenden Autos und beschädigte diese. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in der Schellingstraße in Murrhardt. Dort streifte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw Ford und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Weitere 4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich in Backnang in der Seewiesenstraße ereignete. Dort stieß ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag und Dienstag gegen einen auf einem Parkplatz stehenden VW Caddy, der auf der rechten Fahrzeugseite erheblich Schaden nahm.

Hinweise zu den Unfallgeschehen werden von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen: Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 14 in Richtung Stuttgart ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ca. 16000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer war unachtsam und kam nach dem Teiler nach rechts ab und prallte in die Leitplanke. Er blieb hierbei unverletzt.

Schorndorf: Streit in Wohnheim

In einem Wohnheim für Flüchtlinge kam es am Mittwoch gegen 00.50 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Es gab wohl hitzige Meinungsverschiedenheiten, bei denen etwa 20 Bewohner beteiligt waren. Ein 22-jähriger Bewohner war sehr aggressiv und hatte zuvor auch schon Gegenstände mutwillig beschädigt. Dieser Mann war nicht zu beruhigen, weshalb er zunächst in Polizeigewahrsam genommen wurde, wogegen er sich auch zu Wehr setzte. Der Aggressor beleidigte auch die Beamten bei dem Polizeieinsatz beharrlich. Die aggressive Person musste letztlich zum Eigenschutz in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.

Korb: Vorfahrt missachtet

Ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr an der Kreuzung Waiblinger Straße / Blumenstraße die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Devizesstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 41 Jahre alten Peugeot-Fahrer und einer 56-jährigen Toyota-Fahrerin. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht das Polizeirevier Waiblingen dringend Zeugen, die entsprechende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Betrunken Unfall verursacht

Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer kollidierte am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr beim Ausparken am Bahnhof mit einem geparkten Taxi und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

