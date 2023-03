Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Unfallflucht, Diebstahl aus PKW und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 16:00 Uhr am Dienstag wollte ein 23-Jähriger mit seinem Suzuki Swift von der B19 aus Richtung Abtsgmünd kommend auf die K3325 in Richtung Waiblingen abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von 4.000 Euro.

Bopfingen-Flochberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 7:30 Uhr einen auf dem Hof eines Autohändlers in der Straße Gewebehof geparkten Kia Sportage. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem Kia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07362 96020.

Ellwangen-Schönenberg: Diebstahl aus PKW

Zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr am Dienstag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines am Schönenberg geparkten Skoda ein und entwendete eine dunkelbraune Ledertasche aus dem Fahrzeuginneren samt Inhalt.

Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Montagabend 22:30 Uhr und Dienstagnachmittag 14 Uhr einen in der Eutighofer Straße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell