POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kartoffeln entwendet - Schulgebäude beschmiert - Unfälle - Frau bedrängt - Ortsschilder entwendet - Auto mutwillig beschädigt

Fellbach-Schmiden: Kartoffeln entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag und Sonntag Kartoffeln im Wert von etwa 200 Euro von einem Acker an der Hofäckerstraße. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Schulgebäude beschmiert

Am Donnerstag beschmierte ein Vandale ein Schulgebäude in der Pestalozzistraße mit Farbe. Ebenfalls beschädigte er eine Wannenleuchte und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagmittag 12 Uhr und Dienstagmorgen 06:30 Uhr einen in der Maicklerstraße geparkten Ford. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Hinweisen zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach-Schmiden: Frau von Mann bedrängt

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr war eine 29-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich eines Schießsportzentrums unterwegs. Dort verfolgte sie ein Mann mittleren Alters und versuchte ein Gespräch mit der Frau anzufangen. Die junge Frau schenkte dem Unbekannten allerdings keine Beachtung und ging weiter. Hierbei griff der Mann nach dem Arm der Frau und hielt diese kurzzeitig fest. Ein weiterer Mann, welcher ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war, wurde auf die beiden aufmerksam und schrie den Mann an. Daraufhin ließ er die 29-Jährige los, sodass diese davonlaufen konnte. Bei der Person soll es sich nach Zeugenangaben um einen schlanken etwa 180-190 cm großen Mann gehandelt haben. Dieser hatte dunkle kurze Haare und soll auffallend geschwollenes Hochdeutsch gesprochen haben. Er trug ein T-Shirt und eine Jeans und hatte eine Plastiktüte bei sich. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise. Insbesondere der Zeuge, der den Vorfall beobachtete und einschritt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Ortsschilder entwendet - Zeugen gesucht

Seit Anfang Mai wurden insgesamt sechs Ortsschilder von bisher unbekannten Dieben entwendet. Zwei der Schilder wurden im Ortsteil Bittenfeld (Leintelstraße & Hochbergstraße), drei der Schilder in Hohenacker (Hegnacher Straße, Handwerkstraße & Bittenfelder Straße) und eines in Erbachhof am Ortsausgang in Richtung Neustadt gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 10:25 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Mittleren Uferstraße einen geparkten VW Polo und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Sachschaden am Polo im Bereich der hinteren linken Türe wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Buhlbronn: Auto mutwillig beschädigt

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein Skoda, der in der Straße Dueviller Platz geparkt war, von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 700 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg-Michelau: Tank aufgerissen

Im Rahmen von Feldarbeiten wendete ein 31-jähriger Mann seine landwirtschaftliche Zugmaschine und kollidierte mit einem Schild. Dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt, wodurch eine größere Menge Diesel auslief. Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg kam mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte einen Großteil des Kraftstoffes wieder auffangen. Eine geringe Menge geriet in einen angrenzenden Kanal, wodurch es zu einer geringfügigen Gewässerverunreinigung kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

