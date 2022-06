Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Unfall auf BAB6, Frau stürzt von Balkon, Einbruch, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Unfall

Aalen (ots)

Kreßberg: Unfallflucht

Am Montag gegen 13:30 Uhr bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Steinäckerstraße in die Dinkelsbühler Straße ab und kam dabei vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr das unbekannte Fahrzeug in eine dortige Hecke, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend setzte der Fahrer mit seinem Gefährt zurück und fuhr in Richtung Dinkelsbühl weiter. Möglicherweise handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Traktor mit Mähwerk. An der Hecke entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei Fichtenau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07962 379.

Schrozberg: Auto zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 14:00 Uhr einen in der Blaufelder Straße geparkten VW Tiguan. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Radfahrer begeht Unfallflucht

Am Montag gegen 12:20 Uhr hatte ein 10-jähriges Mädchen ihr Fahrrad auf einem Feldweg zwischen der Schießbergstraße und der Tiefenbacher Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr ebenfalls auf dem Feldweg und übersah offenbar das abgestellte Kinderfahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der unbekannte Radfahrer stürzte. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Radfahrer soll einen dunkelbraunen bzw. schwarzen Hund in einem Korb auf dem Gepäckträger transportiert haben.

Die Polizei Crailsheim nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Am Montag kurz nach 7:00 Uhr befuhr eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin die Voithstraße in Richtung Ecke Breslauer Straße und wollte nach links in die Breslauer Straße einbiegen. Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Breslauer Straße von der Crailsheimer Innenstadt kommend in Richtung Sauerbrunnen. An der Kreuzung der Breslauer Straße mit der Voithstraße missachtete die Opel-Fahrerin dabei die Vorfahrt des Skoda-Fahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand insgesamt Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz in der Landhegstraße abgestellten Hyundai i30. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer dann die Unfallstelle. An dem Hyundai entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Dienstag, den 14.06.2022, 18:00 Uhr und Samstag, den 18.06.2022, 14:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt über ein nicht verriegeltes Fenster zu einem Firmengebäude in der Straße Wilhelm-Heller-Ring. Hier durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und zwei Bildschirme.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Frau stürzt von Balkon

Am Montagabend gegen 23:00 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Nefflenallee, dass eine Person von einem Balkon gestürzt war. Die eingetroffenen Beamten konnten hinter dem Gebäude eine 32 Jahre Frau in einem Gebüsch liegend auffinden. Rettungskräfte wurden daraufhin hinzugezogen, damit die Frau medizinisch versorgt werden konnte. Warum die Frau von dem Balkon gefallen ist, ist nach derzeitigem Kenntnisstand unklar.

Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter Telefon 0791 400-0.

Satteldorf: Schwerer Unfall mit mehreren LKW auf der BAB6

Am Dienstagmorgen gegen 7:37 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz vor dem Parkplatz Bronnholzheim. Im dortigen Bereich kam es nach der Großbaustelle am Kreuz Feuchtwangen zu Stop & Go-Verkehr. Ein heranfahrender Sattelzugfahrer übersah dies offenbar und fuhr auf einen langsam fahrenden Sattelzug auf. In der Folge wurde dieser auf zwei weitere Sattelzüge davor aufgeschoben. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des nächsten Sattelzuges wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr Crailsheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam via Rettungshubschrauber in eine Klink.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn wird voraussichtlich noch für mehrere Stunden gesperrt sein. Die Sperrung der Fahrtrichtung Nürnberg wird in diesen Minuten aufgehoben.

