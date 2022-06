Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: E-Scooter entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW gestreift

Infolge Unachtsamkeit streifte am Montagmittag, gegen 15:30 Uhr, eine 52-Jährige mit ihrem Toyota einen in der Bleichgartenstraße geparkten VW einer 21-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aalen: Parkrempler

Beim Einfahren auf einen Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Daimlerstraße, übersah am Montag, gegen 19 Uhr, eine 64-jährige Suzuki-Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit eine 23-jährige Ford-Fahrerin, die dort aus einer Parklücke ausfuhr. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Unterkochen: Gegen stehenden PKW gefahren

Am Montag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Daimler-Benz den Himmlinger Weg rückwärts in absteigender Richtung. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß, an einer Grundstückseinfahrt stehenden Hyundai einer 68-Jährigen und fuhr dagegen. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 3000 Euro.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr entwendete am Montag ein bislang Unbekannter, einen bei einer Sporthalle in der Schwabstraße gesicherten E-Scooter im Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise von Zeugen unter 07961/9300.

Riesbürg/Utzmemmingen: Beim Einfahren kollidiert

Ein 42-Jähriger wollte am Montag gegen 15:50 Uhr mit seinem Renault aus einem Grundstück im Röhrbachpark auf die Aalener Straße in Richtung Nördlingen abbiegen. Hierbei unterschätzte er den Abstand zu einem dort heranfahrenden Sattelzug und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag befuhr eine 62-Jährige gegen 20 Uhr die K3204 von Wössingen nach Zipplingen. Kurz nach Wössingen kam sie mit ihrem Peugeot, alleinbeteiligt und unter Alkoholeinfluss stehend, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam im Grünstreifen auf den Rädern zum Stehen. Die Frau musste anschließend schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 12000 Euro.

Ellwangen: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Ein 77-Jähriger befuhr am Montag gegen16 Uhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen der Dalkinger Straße in Richtung Haller Straße. An einer dortigen Ampel wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine, auf dem rechten Fahrstreifen fahrende, 19-jährige Audi-Fahrerin und kollidierte mit deren PKW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gschwend: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet am Montag eine 23-Jährige gegen 22 Uhr mit ihrem Honda auf der Gaildorfer Straße rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Schutzplanke. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Westhausen: Unfall aufgrund Aquaplaning

Auf rund 14000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein 24-Jähriger am Montagfrüh verursachte. Gegen 06:45 Uhr befuhr der junge Mann die BAB A7 in Richtung Würzburg. Da nach seinen Angaben zufolge ein vor ihm fahrender PKW ins Schleudern geriet, bremste er sein Fahrzeug stark ab und kam aufgrund Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen prallte er gegen die rechte Leitplanke drehte sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung links in der Leitplanke zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

