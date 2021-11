Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Unfallflucht - Polizei sucht Fahrerin eines weißen PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11:50 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin auf dem Parkplatz des Wertstoffhofs in Stegmühle in Grafenau einen dort geparkten VW, verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten. Demnach war die Unbekannte in einem weißen Kia Sportage mit Böblinger Kennzeichen unterwegs. S soll sich um eine blonde, etwa 50 Jahre alte Frau gehandelt haben. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 68690, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell