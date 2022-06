POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung in Turnhalle, Gartenhütte aufgebrochen, Kontrollstelle auf Autobahn

Aalen (ots) - Aalen: PKW gestreift Infolge Unachtsamkeit streifte am Montagmittag, gegen 15:30 Uhr, eine 52-Jährige mit ihrem Toyota einen in der Bleichgartenstraße geparkten VW einer 21-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Aalen: Parkrempler Beim Einfahren auf einen Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Daimlerstraße, übersah am Montag, gegen 19 Uhr, eine 64-jährige Suzuki-Fahrerin ...

