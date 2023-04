Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter fährt gegen geparktes Motorrad und flüchtet- Zeugen gesucht (22./23.04.2023)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die im Zeitraum zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, in der Ruckgaberstraße passiert ist. Ein unbekannter Autofahrer prallte auf Höhe Hausnummer 16 mit einer am Straßenrand abgestellten weißen Honda CBR zusammen. Das Motorrad fiel durch die Wucht des Zusammenstoßes um. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

