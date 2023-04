Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich leicht (21.04.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer und insgesamt rund 3.000 Euro Blechschaden ist es am Freitag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreisstraße 5541 gekommen. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes war auf der K 5541 von Horgen herkommend in Richtung Zimmern unterwegs. An der Kreuzung zum Römerweg wollte die Frau nach links abbiegen, weshalb sie ihre Geschwindigkeit verlangsamte. Ein dahinterfahrender 60-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und prallte mit einem Motorroller Piaggio gegen das Heck des Mercedes. Durch die Kollision stürzte der Mann auf die Straße und verletzte sich dabei. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Am Mercedes entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro und am Roller von etwa 2.000 Euro.

