Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw in Brand geraten; Audi gestohlen; Einbrüche; Bei Sturz schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ersten Erkenntnissen nach alkoholisiert und ohne Führerschein hat ein 44-Jähriger am Mittwochabend auf der B312 einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19.50 Uhr befuhr er mit seinem VW Golf aus Richtung Scheibengipfeltunnel kommend die Aufschleifung der B312/B313 in Fahrtrichtung Lichtenstein. In der scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor er anschließend in der Grünfläche zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnte er nicht abgeben, da er nicht im Besitz eines solchen ist. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (rl)

Dettingen (RT): Pkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwochmittag in der Lessingstraße gekommen. Der VW hatte gegen 12.30 Uhr offenbar im Motorraum zu brennen begonnen, nachdem ihn die Fahrerin rund 15 Minuten zuvor geparkt hatte. Die Flammen konnten schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. An dem älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (mr)

Frickenhausen (ES): Auf Gegenfahrspur geraten

In Frickenhausen sind am Mittwochnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Gegen 15.40 Uhr war eine 84 Jahre alte Frau mit einem Suzuki auf der Tischardter Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Wielandstraße geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur, weshalb ein entgegenkommender 50-Jähriger seinen Toyota bis zum Stillstand abbremste. Der Suzuki krachte in der Folge frontal in den Toyota. Die Seniorin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 50-Jährige war augenscheinlich unverletzt geblieben. Der Blechschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 11.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, hat ein Unbekannter in der Hindenburgstraße einen Audi TT in Schwarz gestohlen. Das abgemeldete Fahrzeug im Wert von circa 13.500 Euro war auf dem Hof eines dortigen Autohandels abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim. (rn)

Neidlingen (ES): Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, kurz nach zwei Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft in der Weilheimer Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch den Vordereingang Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Der Polizeiposten Weilheim an der Teck hat die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Plochingen (ES): Spielautomaten aufgebrochen

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 0.30 Uhr und 6.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort hebelte er wiederum Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld daraus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (sm)

Ostfildern (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Friedrich-List-Straße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter zerschlug in der Zeit von 13 Uhr bis kurz nach 21 Uhr ein Fenster des am Ortsrand der Parksiedlung gelegenen Gebäudes. Anschließend durchstöberte der Einbrecher das Mobiliar nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Ein oder mehrere Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen in einem Wohnhaus am Tübinger Österberg zu schaffen gemacht. In der Zeit von Mittwoch, 01.02.2023, bis Mittwoch dieser Woche verschafften sie sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Keplerstraße. Im Anschluss wurden die Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nehren (TÜ): Bahnverkehr nach Unfall gesperrt

Ein Verkehrsunfall am Bahnhof von Nehren hat am Mittwochnachmittag zu einer Sperrung des Bahnverkehrs geführt. Kurz vor 16.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Traktor und Anhänger, auf dem sich Holz und ein Kran befanden, auf der Bahnhofstraße unterwegs. Am Bahnübergang schätzte der Fahrer die Höhe der dortigen Signalleitung offenbar falsch ein, worauf der Anhängeraufbau an den Leitungen hängenblieb und diese mitzog. Dadurch wurden auch zwei Leitungspfosten aus Holz herausgerissen. Aufgrund der umherschleudernden Leitung knickte auch eine Straßenlaterne um. Außerdem wurde das Licht einer Gebäudefassade beschädigt. Da die beiden Holzpfosten sowie die Signalleitung teilweise auf die Gleise gefallen waren, kam der Zugverkehr komplett zum Erliegen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Geislingen (ZAK): Bei Sturz schwer verletzt

Ein 36-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Sturz nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr war der Mann in der Siemensstraße auf einer Leiter tätig, um an einem Bürocontainer Demontagearbeiten durchzuführen. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben, worauf er zu Fall kam. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell