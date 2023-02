Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handtaschenraub; Polizei hilft Senior; Brände; Leitersturz

Reutlingen (ots)

Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Zu einem Raubdelikt ist es am Dienstagvormittag im Bereich Emil-Adolff-Straße / Stollweg gekommen. Gegen 10.30 Uhr war dort eine 67-Jährige zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Radfahrer von hinten vorbeifuhr. Der Täter entriss der Frau dabei die schwarze Handtasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Benzstraße. Er war dunkel gekleidet und trug ein Sweatshirt mit einem weißen Schriftzug auf dem Rücken. Die 67-Jährige, die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben war, erstattete anschließend persönlich Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Polizei als Freund und Helfer

Einem über 80 Jahre alten Mann sind Beamte des Polizeireviers Esslingen am späten Dienstagnachmittag zu Hilfe gekommen. Gegen 17.15 Uhr wurde der Polizei eine hilflose Person in einer Bäckerei in der Martinstraße gemeldet, deren elektrischer Rollstuhl liegen geblieben war. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, stellte sich heraus, dass die Leistung des Akkus seines Fahrzeugs vermutlich aufgrund der Kälte an Leistung verloren hatte. Der Senior konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Da der sperrige und schwere elektrische Rollstuhl in einem Streifenwagen nicht zu transportieren war, legten die Polizisten Hand an und schoben den Mann etwa 500 Meter weit wohlbehalten nach Hause. (ms)

Wolfschlugen (ES): Rauch in Wohnhaus

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, in die Grötzinger Straße nach Wolfschlugen ausgerückt. Zuvor war den Helfern Rauch in einem dortigen Wohnhaus gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten das Holz und die Dämmung einer Wand hinter einem Kaminofen offenbar aufgrund der Hitze zu brennen und qualmen begonnen. Die Wand musste für die Löscharbeiten von der Feuerwehr geöffnet werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Das Gebäude blieb bewohnbar. (mr)

Lichtenwald (ES): Fahrzeugbrand in Hegenlohe

Zum Brand eines Pkw im Brunnenwiesenweg sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen, gegen 8.10 Uhr, ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache war der kurz zuvor auf einem dortigen Parkplatz abgestellte VW in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Der VW, an dem nach ersten Schätzungen ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Grosselfingen (ZAK): Von Leiter gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat sich ein 61-Jähriger am Mittwochnachmittag beim Sturz von einer Leiter zugezogen. Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge gegen 14.10 Uhr auf einem Hofgut mit Arbeiten an einer Schuppenüberdachung beschäftigt und hielt sich hierzu auf einem mobilen Gerüst auf. Beim Versuch, über eine Bockleiter abzusteigen, verlor er offenbar den Halt und fiel zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nachfolgend in eine Klinik. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell