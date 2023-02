Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Gefährliches Überholmanöver

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bernhausen

In Bernhausen ist es am Dienstagmorgen zur Kollision zweier Pkw gekommen. Gegen 8.20 Uhr war eine 40 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Talstraße von der B 312 herkommend unterwegs und wollte nach links auf die Tübinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen, der seinerseits nach rechts abbiegen wollte. Die 40-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden dürfte sich auf etwa 8.500 Euro belaufen. Die Autos mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Einbruch in Firmengebäude in Plattenhardt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.40 Uhr, in ein Firmengebäude in der Gutenbergstraße eingebrochen. Mehrere Polizeistreifen, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach den Tätern, nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Die Einbrecher hatten sich gewaltsam über eine Seitentür Zutritt zum Gebäude verschafft und dort nach Wertsachen gesucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist bisher noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Plochingen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Plochingen ereignet. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Peugeot die Ulmer Straße in Richtung Reichenbach. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW kam, der von einem 80 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Senior sowie seine 71-jährige Beifahrerin erlitten hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst nachfolgend in eine Klinik gebracht. Auch der 24-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt insgesamt circa 11.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Unachtsam Autotür geöffnet

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in Ruit unachtsam die Fahrertür geöffnet und dadurch einen Radfahrer zu Fall gebracht. Kurz vor 16 Uhr wollte eine 74-jährige in der Kronenstraße aus ihrem Mercedes aussteigen und achtete dabei nicht auf den fließenden Verkehr. Ein sich von hinten nähernder Radfahrer im Alter von 24 Jahren kollidierte aufgrund dessen frontal mit der Autotür und stürzte auf die Fahrbahn. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten jungen Mann und verständigten den Rettungsdienst. Der 24-Jährige musste anschließend in eine Klinik gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 4.500 Euro. (mr)

Neckartailfingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen auf der B 297 erlitten. Der 18-Jährige war kurz nach ein Uhr mit einem Peugeot auf der Bundesstraße zwischen Neckartailfingen und Neckarhausen unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die linksseitige Leitplanke. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Peugeot musste im Anschluss geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Dienstagabend beinahe zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 297 geführt. Ein 21-Jähriger war gegen 20.50 Uhr mit einem 3er BMW auf der Bundesstraße von Neckartenzlingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam dem BMW-Lenker ein bislang unbekannter Pkw während eines Überholmanövers in einer unübersichtlichen Kurve auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und zog nach rechts. Hierbei stießen seine Räder gegen den Randstein und wurden erheblich beschädigt, so dass der BMW abgeschleppt werden musste. Der Unbekannte brach sein Überholmanöver ab und scherte wieder auf seine Fahrspur ein. Bei seinem Fahrzeug soll es sich ersten Erkenntnissen nach um einen weißen VW Passat Kombi mit ES-Zulassung handeln. Das zu überholende Auto soll ein blauer beziehungsweise dunkler Opel gewesen sein. Dessen Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer hat sich am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, in Tübingen ereignet. Eine 22-jährige VW-Lenkerin war auf der Alberstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Stuttgarter Straße abbiegen. Zuvor hielt sie an, um zwei in selber Richtung auf dem Radstreifen befindlichen Radfahrern das gerade überqueren der Kreuzung zu ermöglichen. Nachdem die Frau wieder angefahren war, um nach rechts abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem weiteren Radfahrer im Alter von 28 Jahren, der die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte. Der Mann kam anschließend zu Fall und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. (rl)

