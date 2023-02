Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Protestaktion; Fahrzeuge aufgebrochen; Größerer Polizeieinsatz; Balkonbrand; Frontalkollision; Sachbeschädigung durch Kinder

Reutlingen (ots)

Konrad-Adenauer-Straße aufgrund Protestaktion kurzzeitig gesperrt

Durch Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung ist es am Montagmorgen zu einer rund fünfminütigen Sperrung der stadteinwärts führenden Konrad-Adenauer-Straße gekommen. Gegen acht Uhr begaben sich zunächst einige Personen im Bereich der Einmündung der Eberhardstraße auf die Fahrbahn, wobei sie durch Polizeibeamte jedoch unmittelbar wieder auf den Gehweg bzw. eine Verkehrsinsel gebracht werden konnten. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Einsatz leicht. Der Verkehrsfluss wurde nicht nennenswert beeinträchtigt. Aufgrund zweier Teilnehmer, die sich dennoch auf die in Richtung Stadtmitte verlaufenden Fahrspuren setzten, musste der Verkehr gegen 8.30 Uhr in diese Richtung gesperrt werden. Einer entsprechenden Aufforderung der Einsatzkräfte, die Straße zu räumen, kam einer der beiden nicht nach, weshalb er von den Beamten weggetragen wurde. Die Männer sehen nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung entgegen. Nur fünf Minuten später konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Die Versammlung der insgesamt sechs Teilnehmer wurde gegen neun Uhr durch die Versammlungsbehörde der Stadt Reutlingen aufgelöst, nachdem die Personen das Angebot eines alternativen Versammlungsortes abgelehnt hatten. Dem anschließenden Platzverweis durch die Polizei leisteten die Personen jedoch keine Folge, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden. (mr)

Reichenbach (ES): Fahrzeuge aufgebrochen

Ein Krimineller ist in den vergangenen Tagen in der Schorndorfer Straße zugange gewesen. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, schlug der Unbekannte auf zwei benachbarten Grundstücken bei insgesamt drei Baustellenfahrzeugen die Heck- bzw. Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Inneren unter anderem hochwertige Akkubohrmaschinen der Marken Würth und Makita. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Größerer Polizeieinsatz

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr, in der Werkstraße gekommen. Zuvor hatte ein 42-Jähriger angekündigt, sich selbst zu verletzen. Der Bereich wurde daher abgesperrt. Der Mann konnte von einem Bekannten schließlich dazu bewegt werden, die Wohnung zu verlassen, worauf er widerstandlos in Gewahrsam genommen werden konnte. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Tübingen-Lustnau (TÜ): Balkonbrand

Zum Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses sind die Rettungskräfte am Montagvormittag in die Hans-Sahl-Straße ausgerückt. Dort war gegen 10.50 Uhr zunächst ein Mülleimer in Brand geraten. In der Folge griff das Feuer auf die Balkonverglasung und die Überdachung über. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (sm)

Obernheim (ZAK): Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

Zwei Autofahrerinnen haben bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der K 7172 nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen erlitten. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr eine 24 Jahre alte Frau mit einem Seat gegen 7.40 Uhr die Kreisstraße von Oberdigisheim herkommend in Richtung Obernheim. In einer langgezogenen Rechtkurve geriet der Seat aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford einer 52-Jährigen kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich beide Fahrzeuge. Der Seat schleuderte noch in den angrenzenden Hang. Beide Frauen mussten nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert werden. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Bisingen (ZAK): Sachbeschädigung durch Kinder

Drei minderjährige Jungs sollen am Sonntagmittag mehrere Scheiben an einer Schule in der Straße Auf der Halde eingeworfen haben. Passanten hörten gegen 14.35 Uhr zerbrechendes Glas und sahen daraufhin die drei Kinder flüchten. Zwei der Minderjährigen konnten in der Folge von einer Streife festgestellt und den Eltern überstellt werden. Der dritte Junge konnte im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell