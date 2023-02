Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Unfälle, Sprayer

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend zwischen 19.13 Uhr und 23.17 Uhr mittels eines Steines eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Panoramastraße eingeworfen und anschließend das Fenster geöffnet. Ob die Täter schließlich in das Objekt gelangt sind ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die das Polizeirevier Reutlingen übernommen hat. Es wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Pfullingen (RT): Fehler beim Abbiegen

Am Samstagnachmittag ist es in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 13.30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Toyota die Straße Steinmauer in Richtung Eninger Weg. An der Kreuzung Eninger Weg/Achalmstraße wollte sie nach links in die Achalmstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Fahrer eines Motorrades der Marke BMW, der geradeaus in die Straße Steinmauer einfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei stürzte der BMW-Fahrer und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Wannweil (RT): Brand in einer Zwischendecke

Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache ist es am Samstagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße gekommen. Gegen 19.40 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in der Zwischendecke des ersten und zweiten Obergeschosses zu einem Schmorbrand kam. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Wannweil, welche mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Reutlingen (RT): Einbruch in Schule

Ein bislang Unbekannter ist am Samstagabend in eine Schule in der Charlottenstraße eingebrochen. Um 21.41 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei als er beobachtete, wie eine männliche Person über ein Fenster aus dem Schulgebäude kletterte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte der Flüchtende nicht angetroffen werden. Am Tatort wurde festgestellt, dass der Täter sich zunächst durch das Aufhebeln des späteren Fluchtfensters Zutritt zum Objekt verschaffte. Im Objekt versuchte er weitere Türen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Er wurde vom Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 cm, schwarze Jacke, rote Hose, trug eine Maske. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Reutlingen (RT): Sturz mit Elektroscooter

Im Kreuzungsbereich Schillerstraße / Charottenstraße ist am Sonntag gegen 03.30 Uhr der 27-jährige Fahrer eines Elektroscooter alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ein beim Scooterfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb er sich eine Blutprobe abgeben musste.

Neuhausen (ES): Vorfahrtsverletzung an Kreuzung mit Ampelanlage (Zeugenaufruf)

Am Samstag um 16.20 Uhr hat ein 60-jähriger Fahrer mit seinem VW Crafter die Landesstraße 1204 von Stuttgart-Plieningen in Richtung Ostfildern befahren. Zeitgleich befuhr ein 76-jähriger Fahrer mit seinem Daimler-Benz ebenfalls die Landesstraße 1204 von Neuhausen kommend und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Landesstraße 1204 in Richtung Stuttgart-Plieningen abbiegen. Die Vorfahrtsregelung im dortigen Kreuzungsbereich erfolgt durch eine Ampelanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 66-jährige Beifahrerin im VW Crafter wurde durch den Unfall leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu den jeweiligen Ampelphasen machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Ostfildern-Ruit (ES) - Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 16.00 und 21.00 Uhr in zwei Wohnobjekte in Ostfildern-Ruit eingebrochen. An einer Doppelhaushälfte im Weinbergweg wurde zunächst versucht zwei Fenster mittels einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Dies misslang, woraufhin an einem weiteren Fenster des Objekts die Doppelglasscheibe zerstört wurde. Durch dieses Fenster gelangten die Täter in das im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmer. In der Doppelhaushälfte wurden in der Folge mehrere Räume betreten und durchwühlt. Das Gebäude wurde im Anschluss durch ein Hochparterrefenster verlassen. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. In eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Brünnleberg wurde sich über ein Fenster auf der Gebäuderückseite ebenfalls Zutritt verschafft. Hier wurden auch mehrere Zimmer betreten und durchwühlt, jedoch wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Sachschaden ist in diesem Fall in einer Höhe von circa 250 Euro entstanden. Das Polizeirevier Filderstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde jeweils durch Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen.

Tübingen (TÜ): Sprayer auf frischer Tat ertappt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 21-Jährigen und eine 16-Jährige. Am Samstag um 22.12 Uhr teilten Zeugen über die Notrufnummer 110 mit, dass zwei Personen im Fahrrad-/Fußgängertunnel zwischen Haagtor und Derendinger Allee die Tunnelwand besprühen würden. Beim Eintreffen der Streifen flüchteten die Personen zunächst, konnten aber kurze Zeit später in der Neckarhalde aufgegriffen werden. Der Schaden an der Wand beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bodelshausen (TÜ): Einbruch in Imbiss

Zu einem Einbruch ist es von Freitag 20.00 Uhr - Samstag 09.00 Uhr in einen Imbiss im Hutschenweihergässle gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten Getränkedosen, Lebensmittel und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Wie sich die Täter Zutritt verschafft haben ist im Moment noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen, die vom Polizeirevier Rottenburg geführt werden.

Bisingen / Grosselfingen (ZAK): Zwei Einbrüche in Wohnobjekte

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich im Zeitraum von Freitag 22.00 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr unbefugt Zutritt in die Büroräumlichkeiten einer Firma in Bisingen in der Conrad-Röntgen-Straße verschafft. Er schlug eine Fensterscheibe ein, begab sich in die Räumlichkeiten und durchwühlte die dortigen Einrichtungsgegenstände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die gleiche Vorgehensweise wies ein Einbruch im Zeitraum von Freitag 19.45 Uhr bis Samstag 08.10 Uhr in Grosselfingen, in der Neuen Gewerbestraße, in ein Friseurgeschäft auf. Hier wurde ebenfalls durch einen unbekannten Einbrecher eine Fensterscheibe am Gebäude eingeschlagen und auf diese Weise ins Gebäudeinnere gelangt. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt. Aus einer Kasse wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. In beiden Fällen wurde die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hechingen (ZAK): Einbruch in Firmengebäude

Im Zeitraum von Freitag 17.00 Uhr bis Samstag 09.45 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter durch Aufbrechen der Eingangstüre in mehrere Büroräume eines Wohnheimes in der Gutleuthausstraße gelangt. Aus einem der Büroräume wurde ein Tresor, in welchem sich unter anderem Bargeld und mehrere Bankkarten befanden, entwendet. Über die Höhe des Geldbetrages kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es bislang ebenfalls noch keine Erkenntnisse. Die Eingangstüre musste durch die hinzugerufene FW Hechingen provisorisch verschlossen werden. Spezialisten der Kriminaltechnik waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Verkehrsunfall mit verletzter Person

Die 68-jährige Fahrerin eines VW Multi Van hat am Samstag um 20.50 Uhr die B463 von Haigerloch in Fahrtrichtung B27 befahren. Auf Höhe der B27 wollte sie nach links auf diese abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel Corsa, welcher mit einer 63-jährigen Fahrerin besetzt war. Die Opelfahrerin versuchte noch nach links auszuweichen, ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Sie wurde durch den Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Nusplingen (ZAK): Rauchentwicklung in Garage

Anlässlich einer Faschingsveranstaltung ist in einer Garage in der Straße Hornewinkel ein Schankraum eingerichtet worden. Um zu heizen wurde ein Holzofen betrieben. Es kam hierbei zu einer so starken Hitzeentwicklung, dass gegen 13.00 Uhr eine Glutentwicklung in der Zwischendecke der Garage und eine entsprechenden Rauchentwicklung die Folge waren. Die Feuerwehr Nusplingen war mit sechs Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde durch die Rauchentwicklung niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

