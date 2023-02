Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Plattenhardt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Plattenhardt ist eine Autofahrerin verletzt worden. Die Seniorin war gegen 9.30 Uhr mit einem Hyundai auf der abschüssigen Finkenstraße unterwegs und wollte den Wagen vor der Einmündung in die Stuttgarter Straße abbremsen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gelang ihr dies möglicherweise aufgrund eines Mangels an der Bremsanlage nicht, worauf der Pkw die Einmündung überquerte und mit den Mauern und Zäunen zweier Grundstücke kollidierte. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde die Frau nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Hyundai, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Beschädigungen an den Grundstückseinfassungen können noch nicht beziffert werden. In die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein Sachverständiger einbezogen. (mr)

Balingen (ZAK): Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitagvormittag an der Kreuzung Schillerstraße / Steinachstraße gekommen. Kurz vor neun Uhr wollte ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Skoda die Kreuzung geradeaus überqueren, wobei es zur Kollision mit dem Mini Cooper einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen kam. Die Heranwachsende wurde beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beziffert die Polizei auf schätzungsweise 34.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell