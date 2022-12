Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am 16.12.22, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 74 Jährige Hattingerin mit ihrem Opel Agila die Hauptstraße in Fahrtrichtung Wuppertal. In Höhe der Hausnummer 75 betrat ein 45 Jähriger Sprockhöveler die Fahrbahn um diese auf einem Zebrastreifen zu überqueren. Dabei wurde der 45 Jährige Fußgänger von der 74 Jährigen Fahrzeugführerin übersehen und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw der 74 Jährigen entstand ein Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell