Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Pkw brennt vollständig aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Pkw-Brand in der Mittelstraße gerufen. Die Besitzer wurden durch ungewöhnliche Geräusche in der Nacht geweckt. Als sie nachschauten, sahen sie den vor dem Haus bereits in voller Ausdehnung brennenden VW. Durch den Brand wurde auch die Garage des Hauses leicht beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der 57-jährige Halter wird bei den Löschversuchen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell