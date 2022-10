Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw fährt Laterne um und flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 13.10.2022, gegen 08:30 Uhr, hat ein Lkw beim Hochrheingymnasium in WT-Waldshut eine Laterne umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Lkw-Fahrer war von der Von-Kilian-Straße nach links in die Waldtorstraße abgebogen. Er rangierte dann im Einmündungsbereich, um zu wenden. Dabei touchierte er eine auf einer Verkehrsinsel befindliche Laterne, die danach deutlich schräg stand. Der Lkw-Fahrer entfernte sich ohne Schadensregulierung von der Örtlichkeit in Richtung Friedrichstraße. Die Stadtwerke mussten die Laterne entfernen, da sie drohte, umzufallen. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Der flüchtige Lkw soll größer gewesen sein, war blau/grau und beschriftet. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

