POL-FR: Freiburg-Wiehre: Täterfestnahme nach Zeugenhinweis

Freiburg (ots)

Freiburg-Wiehre: Am gestrigen Donnerstag, 13.10.2022, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 16:50 Uhr einen Diebstahl in der Günterstalstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 43-jähriger Beschuldigter dabei beobachtet, wie er an einem abgestellten Fahrrad zunächst den Sattel und anschließend den Fahrradcomputer entwendete. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen konnte der Tatverdächtige vor Ort festgenommen und das Diebesgut an die Geschädigte zurückgegeben werden.

js

