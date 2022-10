POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu: Freiburg-Landwasser -- Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 12.10.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr, bis 16.00 Uhr, streifte ein unbekanntes blaues Fahrzeug einen in der Hornbergstraße, in Höhe der Hausnummer 4, auf einem Parkplatz geparkten schwarzen Ford Kuga. Die Fahrerseite des Fords wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, ...

