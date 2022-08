Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend soll es am Bahnhof Offenburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Deutschen und einer 18-jährigen Deutschen gekommen sein. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung durch die Bundespolizei versuchte sich die 18-Jährige zu entfernen, beleidigte die einschreitenden Beamten und widersetzte sich den Maßnahmen, so das ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nachdem die Identität feststand und sich die Situation beruhigte, konnten alle Personen weiterreisen.

