BPOLI-OG: Sachbeschädigung im Bahnhof Lahr

Rheinmünster (ots) - Heute wurde bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der 28-jährige Bosnier hatte sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit nicht gekümmert und daraufhin hat die Ordnungsbehörde bei Gericht einen Haftbefehl erwirkt. Der Mann hatte am Flughafen jetzt die Wahl, entweder die 80 Euro Strafe zu zahlen oder 5 Tage in ...

