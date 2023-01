POL-PDNW: Erneut hohe Beanstandungsquote bei LKW-Kontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 06.01.2023, 18:00 Uhr, bis 14.01.2013, 11:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohenendhaus An der Sandbach in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro. ...

