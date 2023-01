Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Briefkasten beschmiert und Papier angezündet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits im Zeitraum vom 13.01.2023, 16:00 Uhr bis 16.01.2023, 08:00 Uhr wurde in Ellerstadt in der Bahnstraße der Briefkasten der dortigen Grundschule mit einem Stift beschmiert. Die bislang unbekannten Täter zündeten weiterhin die darin befindlichen Werbeprospekte an. Weiterhin wurden auf dem dortigen Parkplatz Glasflaschen und Müll hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

